Російська армія на Донбасі – Бойовики самі підтвердили присутність в Україні

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 11:36

Контрольовані російські медіа уже не соромляться відкрито заявляти про те, що бойовики на Донбасі з Росії й вони захищають інтереси Володимира Путіна.

Новину передає «Преса України».

«Їх там немає», - так постійно стверджує керівництво РФ, відповідаючи на запитання про наявність російських бойовиків на території України. Однак самі бойовики, які захищають на Донбасі інтереси Кремля, більше не соромляться заявляти, звідки вони взялися.

У контрольованій пропагандистській спільноті «Сводки от ополчения Новороссии» у публікаціях чітко вказується про наявність російських бойовиків на сході української держави.

«24.04.20. Звіт А. Жучковского про медичну допомогу бійцям російської армії (ополчення) Донбасу. Ми продовжуємо закупівлі медикаментів і надання допомоги пораненим бійцям російської армії народного ополчення на Донбасі. У деяких випадках допомога надається нужденним членам сімей бійців або сім'ям загиблих», - йдеться в одному з постів.

До слова, гроші окупанти збирають для своїх потреб на картки Ощадбанку Росії та Яндекс-гроші.