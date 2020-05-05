Султан Рахманов... Его звали украинским Гераклом

zmxn 05 травня 2020, 10:59

... В этот день, пятого мая 2003 года, ровно 17 лет назад, перестало биться сердце одного из выдающихся спортсменов Украины, заслуженного мастера спорта, Султана Сабуровича Рахманова.

(Султан Рахманов (06.07.1950 - 05.03.2003; украинский тяжелоатлет, неоднократный чемпион СССР, Европы и мира, чемпион ХХII Олимпийских игр в супертяжелом весе. Рекордсмен мира. Обладатель уникальных призов: Кубка звезд мира (Лас-Вегас, 1978 г.) и Суперкубка тяжеловесов мира (Токио, 1979 г.). Спортсмен первым в истории тяжелой атлетики выполнил рывок штанги весом 200 кг. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый сильный человек планеты).

Летом 2020 года друзья, коллеги и близкие Султана Рахманова отметят 40-летие его победы на Олимпийских играх в Москве. Этим же летом, будь чемпион жив, мы бы отметили его 70-летие...

Рахманов был удивительной личностью, уникальной. И не только потому, что он, первым в мире вырвал исторические 200 кг и завоевал два приза, которых нет у других лучших тяжеловесов бывшего СССР (Кубок звезд мира и Суперкубок тяжеловесов мира). Он был уникальным всегда и во всем. К примеру, одна нога Султана Сабуровича была короче другой. Но даже с таким физическим недостатком он сумел достичь выдающихся спортивных вершин. Не секрет, что уход из большого спорта зачастую превращался для большинства спортивных мега-звезд в мега-трагедию. К примеру, гений любительского бокса, олимпийский чемпион Вячеслав Лемешев закончил свой жизненный путь в 44 года; в подсобке овощного магазина, в котором работал грузчиком... 1 ноября 1992 года на железнодорожных путях Витебского вокзала был обнаружен труп женщины без определенного места жительства. Тело опознали: "бомжихой" оказалась неоднократная чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике Тамара Лазакович... Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Вахонин после ухода из большого спорта окончательно спился и погиб от ножевого ранения, полученного в пьяной драке. И таких примеров - тысячи... Закончив выступать на спортивном помосте, Султан Рахманов не спился, не потерял семью, не опустился на дно. Он, человек железной воли, сумел найти себя и в обычной жизни. Открыл частное автопредприятие и основал МАВЕТИС - Международную ассоциацию ветеранов и инвалидов спорта. Начал активно помогать тем ветеранам, которые после ухода из большого спорта, брошенные государством на произвол судьбы, влачили жалкое существование. Не забывал подставлять плечо и молодым спортсменам: закупал споринвентарь для спортивных клубов, подсказывал, советовал, иногда журил. Его офис на проспекте Карла Маркса был открыт для всех: сюда ежедневно приходили за помощью или советом десятки горожан. Султан Рахманов ни одного из них не оставил без внимания. Я обожал посещать этот офис. С одной единственной целью: посмотреть старые фотоснимки Султана. Они были везде: на столе, на сейфе, на холодильнике, на телевизоре, на диване - сотни черно-белых фотографий. Олимпийский чемпион Султан Рахманов с президентами, министрами, звездами Голливуда, космонавтами, поп-звездами, выдающимися композиторами, художниками, писателями. Моим любимым было фото, где наш чемпион позировал в обнимку с улыбающейся легендой зарубежной эстрады - Томом Джонсом.... Хочу рассказать еще одну историю, о которой знает очень узкий круг лиц - человек 5-6, не более. В 2000 году Султан Рахманов принял решение отметить свой 50-летний юбилей на Днепропетровском стадионе "Металлург". И, желая приподнести сюрприз своим землякам, отправил письмо с приглашением популярному американскому актеру Стивену Сигалу, ибо сам был Почетным президентом федерации айкидо. Ответ не заставил себя долго ждать. В нем звезда Голливуда буквально засыпал бесчисленные комплименты звезду тяжелой атлетики, но письмо закончил так: "Я готов приехать в Днепропетровск за гонорар в 300 тысяч долларов". Это звучало, как насмешка, ибо Сигал прекрасно понимал, что таких денег у Рахманова нет. Но Султан Сабурович спокойно воспринял проишедшее: "Нет, так нет. Но я непременно найду достойную замену Сигалу...". Кого именно - он держал в секрете до самого последнего момента. И уже будучи на стадионе "Металлург", в ходе празднования своего Дня рождения, Рахманов вдруг негромко произнес: "А вот и замена знаменитому бойцу Стивену Сигалу....". В тот же миг на зеленое поле выпустили двух боевых среднеазиатских баранов, которые тут же начали бодаться. Все, кто был в курсе событий попадали от смеха. А зрители, никогда до этого не видевшие столь экзотического поединка, были в полном восторге!...

Свое первое "золото" Султан Рахманов завоевал в Греции, в г. Салоники. Вернувшегося из-за рубежа чемпиона на железнодорожном вокзале Днепропетровска встречала огромная толпа: семья, журналисты, спортсмены, поклонники тяжелой атлетики, друзья, соседи и, конечно же, руководители города. Прямо с перрона Султана повезли в Институт физической культуры и спорта, где был накрыт огромный праздничный стол. В ходе банкета хозяева города произносили длинные, пламенные речи, обнимали-целовали чемпиона, клялись ему в вечной любви. И, наконец, предоставили слово самому виновнику торжества. Рахманов поднялся из-за стола и негромко произнес: "Я не буду ничего говорить. Я лучше подарю родному городу свои новые победы.". Все дружно зааплодировали. Пройдет всего несколько лет, Султан закончит выступать и чиновники, еще вчера клявшиеся олимпийскому чемпиону в вечной любви, перестанут узнавать его на улице, отвечать на звонки, принимать в своих кабинетах... Они же "зарубят" решение депутатов горсовета о присвоении Султану Рахманову звания Почетный гражданин города Днепропетровска... Но Господь в итоге все расставит на свои места... Имена этих чиновников время сотрет в порошок и развеет по ветру. А вот имя Султана Рахманова навечно сохранится в человеческой памяти, в истории Днепра, в летописи олимпийского движения.

. . . .. Как-то Султан Рахманов вернулся домой с очередных зарубежных соревнований и привез детям кучу подарков. Сидя на диване и обняв жену Галину, он с удовольствием наблюдал за тем, как сын и дочь разбирают на ковре новые игрушки. И вдруг из глаз жены покатились слезы: "Представляешь, Султан, а ведь у меня никогда не было куклы... Мы жили очень бедно...". Султан молча встал и ушел. Через полчаса он вернулся с большой коробкой и протянул ее жене.: "Вот тебе кукла... Играйся...". Продавцы валютного магазина "Березка", в котором Рахманов купил ее, поинтересовались: «Для кого кукла, Султан? Для дочери?". Чемпион улыбнулся: "Нет! Для любимой жены!".

Даже после смерти он был уникален. На могиле чемпиона указана дата рождения, но отсутствует дата смерти. Вместо нее - две короткие строчки: "Кто сказал, что я умер? Я в ваших душах и сердцах.". Только после смерти атлета, депутаты горсовета - с опозданием в 20 лет - вынесли-таки решение о присвоении Олимпийскому чемпиону Султану Сабуровичу Рахманову звания "Почетный гражданин г. Днепропетровска". Посмертно...

... Городские чиновники, некогда почитавшие за честь просто пожать руку звезде мирового спорта, совершенно забыли о нем, как только тот ушел из жизни.... Ни единой статьи, ни единой телепрограммы, ни единого мероприятия, ни единого доброго слова... В соседнем Запорожье городские власти установили в центре города памятник Олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Леониду Жаботинскому! Назвали в его честь улицу! А Днепр, город-миллионер, три года не мог найти деньги на установку мемориальной доски на доме, где жил Олимпийский чемпион. Мемориальную доску изготовил и установил известный украинский меценат Александр Петровский.

Кроме того, Международный благотворительный фонд Александра Петровского "Солидарность" вот уже много лет подряд проводит Вечера памяти Султана Рахманов при полных аншлагах. На них за 10 лет ни разу не присутствовали ни мэр города, ни губернатор области... https://www. youtube.com/watch?v= vUnr7Uat0Zk

.... Сегодня грустая дата... Но все кто помнит этого удивительно красивого атлета с потрясающей мускулатурой... Сына простого узбека и скромной украинки... Мусульманина, всей душой влюбленного в украинскую песню, в украинскую поэзию, в украинские танцы... Обожавшего наравне с пловом, украинский борщ, украинские вареники и "кровянку"... Все, кто помнит его великие рекорды и победы - помяните чемпиона добрым словом...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"