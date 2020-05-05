Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину

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Член міської ради Джон Міріш розкритикував відповідне рішення, зазначивши, що пластика груде та сідниць – це зовсім не те, чим треба займатися під час пандемії.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, у Беверлі-Хіллз скасували мораторій на ряд операцій під час пандемії COVID-19. Місцева влада уточнила, що тепер робитимуть не лише медико-необхідні процедури, а й косметичні.
На минулому тижні міська рада проголосувала 4:1 за зняття заборони. Член ради Джон Міріш був єдиним, хто не підтримав ідею дозволити проводити пластичні операції.
«Світ отримає наступне повідомлення: Перше, що ми зробили, дозволили проводити операції на грудях та сідницях», - прокоментував він.
Джон Міріш наголосив, що косметичні операції в даний час є абсолютно легковажними та непотрібними. Особливо зважаючи на те, що Беверлі-Хіллз має високий рівень зараженості в окрузі Лос-Анджелес. Населення Беверлі-Хіллз становить 34 000 людей. З них понад сто мають COVID-19.
Нагадаємо, у США кількість хворих на коронавірус складає 1,212,955. З них 69,925 людей померли.
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