Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 11:01

Член міської ради Джон Міріш розкритикував відповідне рішення, зазначивши, що пластика груде та сідниць – це зовсім не те, чим треба займатися під час пандемії.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, у Беверлі-Хіллз скасували мораторій на ряд операцій під час пандемії COVID-19. Місцева влада уточнила, що тепер робитимуть не лише медико-необхідні процедури, а й косметичні.

На минулому тижні міська рада проголосувала 4:1 за зняття заборони. Член ради Джон Міріш був єдиним, хто не підтримав ідею дозволити проводити пластичні операції.

«Світ отримає наступне повідомлення: Перше, що ми зробили, дозволили проводити операції на грудях та сідницях», - прокоментував він.

Джон Міріш наголосив, що косметичні операції в даний час є абсолютно легковажними та непотрібними. Особливо зважаючи на те, що Беверлі-Хіллз має високий рівень зараженості в окрузі Лос-Анджелес. Населення Беверлі-Хіллз становить 34 000 людей. З них понад сто мають COVID-19.

Нагадаємо, у США кількість хворих на коронавірус складає 1,212,955. З них 69,925 людей померли.