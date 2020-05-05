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Стало відомо, за що Кім Чен Ин був удостоєний медалі «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що російський президент Володимир Путін передав північнокорейському лідеру Кім Чен Ину медаль. Так, останнього удостоїли медалі «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».
Як зазначають російські ЗМІ, Ину дісталась медаль за турботу про збереження поховань радянських воїнів в КНДР.
«Відповідно до Указу президента Російської Федерації, голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів в Корейської Народно-Демократичній Республіці», - зазначили у прес-службі Посольства РФ в КНДР.
Відомо, що посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора вручив особливий знак міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон. Дійство відбулось в Палаці з'їздів Мансуде.
11:01: Жителям Беверлі-Хіллз дозволили робити пластику грудей під час карантину
10:18: Путін нагородив Кім Чен Ина
09:43: В МОЗ розповіли про збільшення випадків захворюваності на коронавірус
09:07: Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників
08:34: Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком
08:04: У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням
07:32: Українців попередили про можливе продовження карантину до осені
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