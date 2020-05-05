Путін нагородив Кім Чен Ина

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 10:18

Стало відомо, за що Кім Чен Ин був удостоєний медалі «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що російський президент Володимир Путін передав північнокорейському лідеру Кім Чен Ину медаль. Так, останнього удостоїли медалі «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Як зазначають російські ЗМІ, Ину дісталась медаль за турботу про збереження поховань радянських воїнів в КНДР.

«Відповідно до Указу президента Російської Федерації, голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин нагороджений ювілейною медаллю «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.» за великий особистий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян і проявлену турботу про збереження поховань та меморіалів радянських воїнів в Корейської Народно-Демократичній Республіці», - зазначили у прес-службі Посольства РФ в КНДР.

Відомо, що посол Росії в Північній Кореї Олександр Мацегора вручив особливий знак міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон. Дійство відбулось в Палаці з'їздів Мансуде.