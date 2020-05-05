В МОЗ розповіли про збільшення випадків захворюваності на коронавірус

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 09:43

Тим не менше, кількість лабораторно підтверджених хворих на COVID-19 зменшується.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, у прес-службі МОЗ заявили про виявлення в Україні ще 366 людей з COVID-19. Загальна кількість хворих становить 12697 людей, з яких 316 людей померли та 1875 одужали.

Чернівецька область впевнено лідирує за кількістю хворих -1948 людей. За нею розмістився Київ з 1583 виявленими хворими. Закриває трійку лідерів Івано-Франківська область з 1015 випадками.

Найменше виявлених хворих поки у Луганській області, 38, Чернігівській області, 64, та Донецькій області, 83. Ситуація в інших областях наступна.

Тернопільська область — 923.

Київська область — 866.

Рівненська область — 779.

Закарпатська область — 546.

Львівська область — 514.

Вінницька область — 454 випадки;

Дніпропетровська область — 478.

Одеська область — 469.

Житомирська область — 448.

Кіровоградська область — 401.

Харківська область — 377.

Волинська область — 343.

Черкаська область — 314.

Запорізька область — 287.

Полтавська область — 231.

Миколаївська область — 163.

Херсонська область — 142.

Хмельницька область — 119.

Сумська область — 112.

Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій немає. Нагадаємо також, що український уряд вирішив подовжити карантин до 22 травня й разом з тим поступово ослабить ряд обмежень з 11 травня.