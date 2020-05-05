В МОЗ розповіли про збільшення випадків захворюваності на коронавірус

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Тим не менше, кількість лабораторно підтверджених хворих на COVID-19 зменшується.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, у прес-службі МОЗ заявили про виявлення в Україні ще 366 людей з COVID-19. Загальна кількість хворих становить 12697 людей, з яких 316 людей померли та 1875 одужали.
Чернівецька область впевнено лідирує за кількістю хворих -1948 людей. За нею розмістився Київ з 1583 виявленими хворими. Закриває трійку лідерів Івано-Франківська область з 1015 випадками.
Найменше виявлених хворих поки у Луганській області, 38, Чернігівській області, 64, та Донецькій області, 83. Ситуація в інших областях наступна.
Тернопільська область — 923.
Київська область — 866.
Рівненська область — 779.
Закарпатська область — 546.
Львівська область — 514.
Вінницька область — 454 випадки;
Дніпропетровська область — 478.
Одеська область — 469.
Житомирська область — 448.
Кіровоградська область — 401.
Харківська область — 377.
Волинська область — 343.
Черкаська область — 314.
Запорізька область — 287.
Полтавська область — 231.
Миколаївська область — 163.
Херсонська область — 142.
Хмельницька область — 119.
Сумська область — 112.
Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій немає. Нагадаємо також, що український уряд вирішив подовжити карантин до 22 травня й разом з тим поступово ослабить ряд обмежень з 11 травня.
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