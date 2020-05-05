Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 09:07

Це означає, що українські сезонні робітники без перешкодо зможуть відправитись за кордон.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне та український віце-прем'єр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко домовились про те, що українські заробітчани полетять до Фінляндії на сезонні роботи.

«Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів», - уточнив Пристайко.

Він особливо наголосив, що безпека буде найвищим пріоритетом. Так, заробітчан забезпечать медичною страховкою та проведуть для них обсервацію. Варто зазначити, що Пяйві Лайне зазначила про те, що фінські фермери очікують найняти 15 тисяч громадян України. Вона додала, що українці у Фінляндії зарекомендували себе дуже добре.