Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників 09:07
Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком 08:34
У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням 08:04
Українців попередили про можливе продовження карантину до осені 07:32
Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів 14:07
Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі 13:18
Епіцентр не здається – В гіпермаркетах продаватимуть усе без обмежень 12:48
Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень 12:15
Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді 11:40
Не разучились еще подтирать зад газетой? Тогда с 1 Мая вас! 11:09
Найсмертоносніший день – У США Covid-19 встановив новий рекорд 09:14
Українців обурила поява російської цибулі у супермаркетах 07:35
Депутат Микола Тищенко був змушений поспілкуватись з президентом Володимиром Зеленський. Останній розповів йому, чому під час карантину ресторани не працюють.
Новину передає «Преса України».
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з’явився в ефірі програми Савіка Шустера "Свобода слова". Він запевнив, що президент України Володимир Зеленський поговорив з нардепом зі своєї команди Миколою Тищенком щодо роботи його ресторану «Велюр».
«У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, ніхто не міг працювати. Я сподіваюся, що це буде прикладом для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба робити з себе якогось царя чи ще когось то. Не можна всім ресторанам працювати, це означає, що і ресторанам, які були пов'язані з одним з народних депутатів, також не можна працювати», - розповів Тимошенко.
Тимошенко додав, що в результаті ресторан Тищенка «Велюр» уже не працює. Нагадаємо, раніше журналісти дізнались, що заклад приймав у себе особливих клієнтів, зокрема депутатів та чиновників.
09:07: Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників
08:34: Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком
08:04: У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням
07:32: Українців попередили про можливе продовження карантину до осені
14:07: Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.