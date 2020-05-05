Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 08:34

Депутат Микола Тищенко був змушений поспілкуватись з президентом Володимиром Зеленський. Останній розповів йому, чому під час карантину ресторани не працюють.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з’явився в ефірі програми Савіка Шустера "Свобода слова". Він запевнив, що президент України Володимир Зеленський поговорив з нардепом зі своєї команди Миколою Тищенком щодо роботи його ресторану «Велюр».

«У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом. Дійсно, ніхто не міг працювати. Я сподіваюся, що це буде прикладом для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба робити з себе якогось царя чи ще когось то. Не можна всім ресторанам працювати, це означає, що і ресторанам, які були пов'язані з одним з народних депутатів, також не можна працювати», - розповів Тимошенко.

Тимошенко додав, що в результаті ресторан Тищенка «Велюр» уже не працює. Нагадаємо, раніше журналісти дізнались, що заклад приймав у себе особливих клієнтів, зокрема депутатів та чиновників.