Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально

У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 08:04
Версія для друку
У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням

Кохана Ілона Маска вперше стала матір’ю. Тим часом у засновника Tesla і SpaceX ще вже шоста дитина.

Новину передає «Преса України».

Підприємець Ілон Маск повідомив у соцмережі, що знову став батьком. Канадська співачка Клер Буше, більш відома як Грімс, народила йому шосту дитину. Однак для неї це була перша вагітність. 

Попередніх 5 дітей Маску народила нині  колишня дружина Жюстін Вілсон. У експари був ще один син, однак він помер через десять тижнів після народження.

48-річний Ілон Маск заявив, що мама та немовля почуваються добре. 

До слова, 32-річна Грімс має українське та французьке коріння. 

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції