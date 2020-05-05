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Кохана Ілона Маска вперше стала матір’ю. Тим часом у засновника Tesla і SpaceX ще вже шоста дитина.
Новину передає «Преса України».
Підприємець Ілон Маск повідомив у соцмережі, що знову став батьком. Канадська співачка Клер Буше, більш відома як Грімс, народила йому шосту дитину. Однак для неї це була перша вагітність.
Попередніх 5 дітей Маску народила нині колишня дружина Жюстін Вілсон. У експари був ще один син, однак він помер через десять тижнів після народження.
48-річний Ілон Маск заявив, що мама та немовля почуваються добре.
До слова, 32-річна Грімс має українське та французьке коріння.
09:07: Фінляндія домовилась з Україною про найняття українських робітників
08:34: Не роби з себе царя - Зеленський мав серйозну розмову з Тищенком
08:04: У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням
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14:07: Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів
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