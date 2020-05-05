У Ілона Маска народилась дитина з українським корінням

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 08:04

Кохана Ілона Маска вперше стала матір’ю. Тим часом у засновника Tesla і SpaceX ще вже шоста дитина.

Новину передає «Преса України».

Підприємець Ілон Маск повідомив у соцмережі, що знову став батьком. Канадська співачка Клер Буше, більш відома як Грімс, народила йому шосту дитину. Однак для неї це була перша вагітність.

Попередніх 5 дітей Маску народила нині колишня дружина Жюстін Вілсон. У експари був ще один син, однак він помер через десять тижнів після народження.

48-річний Ілон Маск заявив, що мама та немовля почуваються добре.

До слова, 32-річна Грімс має українське та французьке коріння.