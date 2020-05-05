Українців попередили про можливе продовження карантину до осені

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Василь Мокан роз'яснив українцям, чому карантин буде знято не скоро.
Новину передає «Преса України».
Представник Кабміну в Раді Василь Мокан заявив, що українці можуть не розраховувати на швидке повернення до звичного життя. За його прогнозом, про остаточне зняття карантину можна буде говорити у червні чи липні, або й у вересні.
«... хочу внести ясність щодо термінів карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може і в серпні або вересні - все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності / смертності від коронавирусу», - роз'яснив він.
Мокан додав, що зняття карантину означатиме скупчення людей й майже 100%-ву вірогідність повторного спалаху.
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