Українців попередили про можливе продовження карантину до осені

Аня Мартинюк 05 травня 2020, 07:32

Василь Мокан роз'яснив українцям, чому карантин буде знято не скоро.

Новину передає «Преса України».

Представник Кабміну в Раді Василь Мокан заявив, що українці можуть не розраховувати на швидке повернення до звичного життя. За його прогнозом, про остаточне зняття карантину можна буде говорити у червні чи липні, або й у вересні.

«... хочу внести ясність щодо термінів карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може і в серпні або вересні - все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності / смертності від коронавирусу», - роз'яснив він.

Мокан додав, що зняття карантину означатиме скупчення людей й майже 100%-ву вірогідність повторного спалаху.