На Миколаївщині з’явилися рідкісні рожеві фламінго

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Неймовірні знімки оприлюднили у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
На Тилігульському лимані, Миколаївщина, місцеві жителі помітили рожевих фламінго. Про це йдеться у повідомлені ландшафтного парку у соцмережі.
Одразу 5 рідкісних птахів потрапили в поле зору очевидців. Знімки птахів зробив Ігор Гержик.
За словами представників парку, зазвичай рожеві фламінго найближче до України можна було помітити лише на території озер у Казахстані.
14:07: Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів
13:18: Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі
12:48: Епіцентр не здається – В гіпермаркетах продаватимуть усе без обмежень
12:15: Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень
11:40: Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді
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