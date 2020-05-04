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На Миколаївщині з’явилися рідкісні рожеві фламінго

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 14:57
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На Миколаївщині з’явилися рідкісні рожеві фламінго

Неймовірні знімки оприлюднили у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

На Тилігульському лимані, Миколаївщина, місцеві жителі помітили рожевих фламінго. Про це йдеться у повідомлені ландшафтного парку у соцмережі.

Одразу 5 рідкісних птахів потрапили в поле зору очевидців. Знімки птахів зробив Ігор Гержик.

За словами представників парку, зазвичай рожеві фламінго найближче до України можна було помітити лише на території озер у Казахстані. 

 

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