Град та дощі – Українцям озвучили свіжий прогноз

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 14:33

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в країні на найближчі дні. За її прогнозом, 5 травня в країні йтимуть дощі, можливий град. Також очікуються шквали вітру.

«Проте завтра ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України. Там осиротілі без гроз дощі ще місцями очікуються, а ось смуга Рівненщина-Хмельниччина-Вінниччина передихне від грому й блискавки», - уточнила вона.

Град можна очікувати на Півночі, на Півдні, у східних областях. У більшості областей температура повітря становитиме +17+22 градуси, а на Заході свіжіше, +12+17 градусів.