Град та дощі – Українцям озвучили свіжий прогноз

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у найближчі дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в країні на найближчі дні. За її прогнозом, 5 травня в країні йтимуть дощі, можливий град. Також очікуються шквали вітру.
«Проте завтра ймовірність гроз значно зменшиться, якщо взагалі не зникне, у західній частині України. Там осиротілі без гроз дощі ще місцями очікуються, а ось смуга Рівненщина-Хмельниччина-Вінниччина передихне від грому й блискавки», - уточнила вона.
Град можна очікувати на Півночі, на Півдні, у східних областях. У більшості областей температура повітря становитиме +17+22 градуси, а на Заході свіжіше, +12+17 градусів.
14:07: Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів
13:18: Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі
12:48: Епіцентр не здається – В гіпермаркетах продаватимуть усе без обмежень
12:15: Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень
11:40: Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді
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