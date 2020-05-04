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Українці, які придбали тури на відпочинок, однак не зможуть здійснити поїздку через пандемію, не отримають своїх грошей назад.
Новину передає «Преса України».
Голова Асоціації туристичних агентств Антон Рудич повідомив, що українські турагентства мають право відмовити своїм клієнтам у поверненні коштів за тури. Причина – фос-мажорні обставини.
«Стався форс-мажор, за яким зобов'язання сторін припиняються в момент його настання. Ось тому туроператори не повертають гроші», - пояснив він.
За його словами, клієнти повинні поставитися з розумінням до такої ситуації, адже грошей у турагентств немає.
14:07: Турагентства готуються відмовити українцям у поверненні коштів
13:18: Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі
12:48: Епіцентр не здається – В гіпермаркетах продаватимуть усе без обмежень
12:15: Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень
11:40: Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісу президента контрабанді
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