Кабмін продовжив карантин в Україні

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 13:36

Дотримуватись ряду обмежень українцям доведеться до 22 травня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, відбулося позачергове засідання Кабміну. На ньому було прийнято рішення продовжити карантин в країні на тлі пандемії коронавірусу. А саме до 22 травня.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Разом з тим з 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено.

Зокрема, будуть відкриті парки, літні майданчики ресторанів, деякі магазини, об'єкти індустрії краси, музеї і бібліотеки, стоматології. Роботу зможуть відновити адвокати, аудитори, нотаріуси.

Крім того, будуть дозволені тренування для професійних команд.