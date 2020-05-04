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Кабмін продовжив карантин в Україні

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 13:36
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Кабмін продовжив карантин в Україні

Дотримуватись ряду обмежень українцям доведеться до 22 травня. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, відбулося позачергове засідання Кабміну. На ньому було прийнято рішення продовжити карантин в країні на тлі пандемії коронавірусу. А саме до 22 травня.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Разом з тим з 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено.

Зокрема, будуть відкриті парки, літні майданчики ресторанів, деякі магазини, об'єкти індустрії краси, музеї і бібліотеки, стоматології. Роботу зможуть відновити адвокати, аудитори, нотаріуси.

Крім того, будуть дозволені тренування для професійних команд.

 

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