Кабмін продовжив карантин в Україні

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Дотримуватись ряду обмежень українцям доведеться до 22 травня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, відбулося позачергове засідання Кабміну. На ньому було прийнято рішення продовжити карантин в країні на тлі пандемії коронавірусу. А саме до 22 травня.
Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Разом з тим з 11 травня деякі карантинні заходи буде послаблено.
Зокрема, будуть відкриті парки, літні майданчики ресторанів, деякі магазини, об'єкти індустрії краси, музеї і бібліотеки, стоматології. Роботу зможуть відновити адвокати, аудитори, нотаріуси.
Крім того, будуть дозволені тренування для професійних команд.
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