Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі

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Регіна Тодоренко випустила фільм про домашнє насильство. Знаменитість з мільйонами прихильників також згадала про втрату титулів та контрактів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила у гучний скандал через висловлювання про домашнє насильство, випустила фільм. Зірка зазначила у соцмережі, що готувала фільм тиждень. Він має назву «А що я зробила, щоб допомогти?».
«Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить, все було не даремно», - зазначила вона.
За словами Тодоренко, вона спілкувалась з експертами в питанні домашнього насильства. Відео, розміщене на YouTube-каналі Тодоренко, уже передивились понад мільйон глядачів.
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