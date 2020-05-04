Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 13:18

Регіна Тодоренко випустила фільм про домашнє насильство. Знаменитість з мільйонами прихильників також згадала про втрату титулів та контрактів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила у гучний скандал через висловлювання про домашнє насильство, випустила фільм. Зірка зазначила у соцмережі, що готувала фільм тиждень. Він має назву «А що я зробила, щоб допомогти?».

«Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить, все було не даремно», - зазначила вона.

За словами Тодоренко, вона спілкувалась з експертами в питанні домашнього насильства. Відео, розміщене на YouTube-каналі Тодоренко, уже передивились понад мільйон глядачів.