Епіцентр не здається – В гіпермаркетах продаватимуть усе без обмежень

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 12:48

У гіпермаркетах «Епіцентр» придумали, як продовжувати заробляти на тлі карантину та обмежень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, у гіпермаркетах нардепа Олександра Греги «Епіцентр» не змогли змиритися з тим, щоб під час карантину продавати лише найнеобхідніші засоби. Так як маски, антисептики та інше.

Вдруге оголосивши про те, що у гіпермаркетах не продаватимуть будівельні матеріали та інші товари не першої необхідності, була придумана нова схема. За даними журналістів «Страна», тепер клієнти обирають все, що їм необхідно, звертаються до консультантів, а ті оформляють покупку через Інтернет.