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У гіпермаркетах «Епіцентр» придумали, як продовжувати заробляти на тлі карантину та обмежень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, стало відомо, у гіпермаркетах нардепа Олександра Греги «Епіцентр» не змогли змиритися з тим, щоб під час карантину продавати лише найнеобхідніші засоби. Так як маски, антисептики та інше.
Вдруге оголосивши про те, що у гіпермаркетах не продаватимуть будівельні матеріали та інші товари не першої необхідності, була придумана нова схема. За даними журналістів «Страна», тепер клієнти обирають все, що їм необхідно, звертаються до консультантів, а ті оформляють покупку через Інтернет.
13:18: Фільм Регіни Тодоренко про насильство набирає популярності у Мережі
12:48: Епіцентр не здається – В гіпермаркетах продаватимуть усе без обмежень
12:15: Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень
11:40: Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісом президента контрабанді
11:09: Не разучились еще подтирать зад газетой? Тогда с 1 Мая вас!
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