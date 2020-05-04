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Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 12:15
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Американський привіт - Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень

Депутат ВРУ Юлія Тимошенко отримала чималу суму від нікому невідомої компанії зі США.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко внесла в свою декларацію майже 150 мільйонів гривень.

Так, згідно документу в реєстрі НАЗК, 148 345 441 грн вона отримала 24 квітня від Reid, Collins, Tsai LLP. Тимошенко уточнила, що це «компенсація збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, отримана в США на стадії досудового врегулювання». Журналісти поки не знають, що має на увазі нардеп та чим займається американська компанія.

До слова, подібний дохід, майже 57 мільйонів гривень та ще майже 19 мільйонів гривень від Reid, Collins, Tsai LLP у 2019 році отримував адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко. 

 

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