Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісом президента контрабанді

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 11:40

Світлана Крюкова дізналась, що історія з так званою гуманітарною допомогою має цікаве продовження.

Новину передає «Преса України».

Заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова повідомила у соцмережі, що у справі з масками, «Епіцентром» та літаком «Мрія» з’явився новий поворот. Вона додала, що попередня влада наживалась на війні, а чинна на епідемії.

«Так ось. Якщо перший уряд профанів продав з країни всі маски на експорт, то другий - на чолі з самим Зеленським, почав завозити все це назад тільки втридорога. У розрахунку на дурня, на те, що ніхто нічого не зрозуміє, ніхто нічого не дізнається. По суті. Гуманітарні вантажі, на яких в кожному виступі піарився президент, виявилися негуманітарними, хоча розмитнювали за нульовою ставкою і без ПДВ», - зазначила вона.

Крюкова нагадала, що так звана гуманітарна допомога пішла до рук комерційних мереж. Не лише до «Епіцентру» та «Сільпо».

«Як виявилося, всі комерційні вантажі, які в медійній площині подавалися Офісом президента як гуманітарні були продані на тендерах, або надійшли в продаж цілої низки держустанов. Як приклад - найбільший тендер Епіцентру з Укргазвидобуванню, два договори від 22 квітня: були куплені маски, респіратори і дезінфектанти без зазначення кількості кожного найменування на загальну суму в 58 млн гривень. Увага - з ПДВ», - зазначила Крюкова.

Підсумовуючи вона додала, що Офіс президента сприяв контрабанді засобів індивідуального захисту звільняючи вантажі від мит та ПДВ, після чого посприяв у придбанні цих же засобів держкомпаніям за подвійною чи потрійною ціною.