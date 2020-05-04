Не разучились еще подтирать зад газетой? Тогда с 1 Мая вас!

zmxn 04 травня 2020, 11:09

... Два дня назад с самого утра - через мой аккаунт в Фейсбуке - меня буквально завалили поздравлениями с праздником 1 Мая. Пользуясь случаем, хочу ответить всем "поздравителям"...... Первомай - это советский праздник, День международной солидарности трудящихся, доставшийся украинцам в наследство от СССР. Однако "декоммунизаторы" - они же "украинские реформаторы" - не стали его отменять. А просто тихо переименовали в День труда. Но лозунг новому празднику придумывать не стали. Он остался прежним: "Мир! Труд! Май!". Как символично - верно? "Мир!" - около 14 000 погибших, аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. "Труд" - около 10 млн. украинцев, покинувших Батькивщину в поисках работы. "Май!" - рекспект тебе, последний месяц весны... И тебе респект - "любимая" украинская власть!

День Победы 9 Мая отмечал весь советский народ, но это был, по сути, праздник ветеранов-фронтовиков. 7 ноября - праздник советских коммунистов. А вот 1 Мая был главным праздником трудящихся великой страны. Великой своими ракетами, хоккеем и еще балетом Большого Театра. Страны, в которой женщины, за отсутствием в магазинах туши для ресниц, подкрашивались черным карандашом "Кохинор". В которой мужчины каждый вечер стирали пластиковые пакеты, дабы утром, отправляясь на работу, нести в них обед. В которой все - от мала и до велика - подтирали задницу вчерашней газетой "Правда"... И еще великим вечным дефицитом. Дефицитом всего! Начиная отечественной туалетной бумагой и польскими духами "Быть может", заканчивая чешскими кроссовами "Цебо" и американскими джинсами "Ли Купер". 1 Мая был главным праздников самого счастливого в мире трудового народа... Счастливого уже тем, что этот народ никогда не выезжал дальше Румынии и даже не предполагал, насколько он "счастлив"!.... Годы моей службы в СА...1 Мая в армии был праздничный завтрак. И утром солдатам давали по 2 яйца и кофе-суррогат "Колос" вместо чая. И воины были в восторге от такого щедрого праздничного угощения. Позже, в 1984 году, будучи на учениях "ЩИТ-84", стран-участниц Варшавского договора, я увидел, как питаются солдаты из "не очень Великих стран": Польши, ЧССР, ГДР, Венгрии... На столе у иностранных военнослужащих, которых мы на аркане тянули в "светлое будущее коммунизма", были фрукты, соки, сухая колбаса, пряники и даже жвачка. ... Потом, после армии, было "народное хозяйство" и в преддверии 1 Мая на нашем предприятии обязательно проводился субботник. Это было дело "добровольное", но... Но если бы кто-то посмел проигнорировать субботник - "плакал" бы его отпуск в августе, очередь в садик для младшего сына и путевка в пионер/лагерь для старшего... Все, как в "зоне"... А еще 1 Мая, в свой законный выходной, трудовой народ обязан был "пройтицца" перед трибуной, с которой гордо и величаво взирал на него местный Партполитаппарат. И потратить на Демонстрацию полдня. Ибо, перед тем, как отправиться отмечать великий праздник - "забухать" за народные деньги - "отцы города", коммунисты, желали насладиться своим величием... Пройдет немного времени и все они, десятилетиями гневно клеймившие позором "загнивающий" капитализм", уверенно возглавят банки, гостиницы, заводы и шахты, вмиг перекрасившись в крупных буржуа. 1 Мая городской транспорт с утра не функционировал, а многие рабочие жили далеко от центра города. Но "отцов города" это не волновало. И вместо того, чтобы провести утро у телевизора в кругу своей семьи, "гегемоны" обязаны были пешком прибыть в центр города, на площадь Ленина и отдать ."священный долг" слугам народа. А именно: проходя в заводской колонне мимо трибуны, изобразить на лице безмерное счастье, помахать рукой "сильным мира сего" и громко крикнуть "Уря!"... И потом домой, "пешкодралом". 1,5-2 часа пути туда и 1,5-2 часа пути обратно. Одних людей пинками загоняли в пылающий войной Афганистан. Других - в "знаменитые" на весь мир советские лагеря. Третьих - в колонны Первомайских демонстраций... Точно так же, пинками, загоняли киевских "пролетариев" и на самый трагический Первомай в истории нашего государства, самый смертельный - 1 Мая 1986 года... Когда, после взрыва на Чернобыльской АЭС, уровень радиации в столице Украины превышал максимально допустимый в 100 раз! Люди, которые уже знали о трагедии, не могли отказаться от участия в демонстрации, ибо неявка расценивалась, как "подстрекательство" и каралось увольнением с работы и исключением из КПСС. И для скольких советских людей то трагическое пятиминутное шествие по нарядному Крещатику стал дорогой на погост - одному Богу известно.. 1 Мая: и те, кто стоял на трибуне, и те, кто проходил мимо нее, назывались одинаково - "Великий советский народ". Только одна часть этого народа жила в вонючих "хрущевках", била друг другу рожи в универсамах за кусок колбасы и по пятнадцать лет выстаивала в очереди на жилье. Другая же часть жила в роскошных квартирах "спецпланировки", лечилась в "спецсанаториях" и "отоваривалась" в "спецмагазинах".... Народ был един, но вот магазины были почему-то разные... Хотел бы я вернуться в 1 Мая, на 30-35 лет назад? Хотел бы! На пару часов... Чтобы вновь увидеть всех своих родных, близких, друзей - молодыми, здоровыми, красивыми... Кого-то живыми... А еще, плюнуть в рожи тем, кто пока еще стоит на первомайской трибуне и снисходительно машет нам рукой... И их малолетним отпрыскам, сидящим в папиных черных "Волгах", припаркованных за трибуной и ждущих своего часа...

... Знаете, почему до сих пор не отменили праздник 1 Мая? Потому что современная Украина - это огромный живой механизм, каждая клетка которого заражена коммунистическими вирусами Кравчука, Кучмы, Януковича, Медведчука, Тигипко... Коммунизм никуда не ушел. Он просто мутировал... Как коронавирус...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"