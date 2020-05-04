Відомий музикант здивував змінами у зовнішності

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Британський відомий музикант Ліам Галлахер змінився на карантині до невпізнаваності.
Новину передає «Преса України».
47-річний Ліам Галлахер був помічений у Лондоні на прогулянці. Фронтмен Oasis був майже невпізнанним завдяки густій довгій бороді та чорному вбранню.
«Він тримав у правій руці пакет і, здається, добре почувався, коли зупинявся на селфі, зберігаючи відстань у два метри», - відзначили ЗМІ.
Нагадаємо, раніше брат Ліама, Ноель, оприлюднив у Мережі раніше не випущену пісню Oasis. В результаті Ліам вибухнув жорсткою критикою. Варто зазначити, що композиція, якій 15 років, не має запису голосу Ліама. Також до її створення не залучався гітарист гурту Пол Артур. Тому Ліам закликав брата перед тим як оприлюднювати такі треки, переконатися, що він та Пол записували їх.
11:40: Мрія, Епіцентр, Зеленський – З’явилися нові деталі щодо сприяння Офісом президента контрабанді
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