Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів
  • Крюкова задала Зеленському незручне запитання щодо медтоварів та «Епіцентру»
  • У Мережі показали, як небайдужі люди гасять пожежі у Чорнобилі

З’явилися нові дані про смерть українців на Балі

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 09:49
Версія для друку
З’явилися нові дані про смерть українців на Балі

У МЗС України заявили, що пара померла не від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, у Міністерстві закордонних справ України представили інформацію щодо смерті українців на Балі. Як відомо, 28 квітня в районі Кедонганан Бадунг знайшли тіла 54-річного чоловіка та його 52-річної дружини.

В якості запобіжного заходу COVID-19 тіла продезінфікували. У МЗС тепер заявили, що у померлих не було коронавірусу.

Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев зазначив, що правоохоронні органи Індонезії порушили кримінальну справу за фактом смерті громадян України. Причину смерті допоможе встановити розтин. Однак для початку дочка померлих має дати згоду на це.

 

Читайте також:

  • На Балі знайшли мертвою пару з України
  • Українці на Балі попросилися додому
 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції