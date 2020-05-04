З’явилися нові дані про смерть українців на Балі

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У МЗС України заявили, що пара померла не від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, у Міністерстві закордонних справ України представили інформацію щодо смерті українців на Балі. Як відомо, 28 квітня в районі Кедонганан Бадунг знайшли тіла 54-річного чоловіка та його 52-річної дружини.
В якості запобіжного заходу COVID-19 тіла продезінфікували. У МЗС тепер заявили, що у померлих не було коронавірусу.
Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев зазначив, що правоохоронні органи Індонезії порушили кримінальну справу за фактом смерті громадян України. Причину смерті допоможе встановити розтин. Однак для початку дочка померлих має дати згоду на це.
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