В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусу

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Кількість виявлених хворих на смертоносний китайський вірус зросла на 418 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про ситуацію з поширенням коронавірусу. За добу кількість хворих зросла на 418 осіб. Тепер загальна кількість інфікованих становить 12331 людина.
На жаль, з них 303 летальні випадки. Кількість людей, які одужали – 1619.
Чернівецька область поки лідирує за кількістю хворих – 1887. Слідом за нею Київ з 1535 хворими та Івано-Франківська область з 984 випадками.
Ситуація в інших областях, окрім окупованих територій, наступна:
Вінницька область — 436.
Волинська область — 340.
Дніпропетровська область — 460.
Донецька область — 81.
Житомирська область — 430.
Закарпатська область — 531.
Запорізька область — 285.
Івано-Франківська область — 984.
Кіровоградська область — 401.
Київська область — 853.
Львівська область — 506.
Луганська область — 37.
Миколаївська область — 161.
Одеська область — 427.
Полтавська область — 227.
Рівненська область — 750.
Сумська область — 112.
Тернопільська область — 896.
Харківська область — 361.
Херсонська область — 139.
Хмельницька область — 116.
Черкаська область — 312.
Чернігівська область — 64.
Варто зазначити, що з початку пандемії в Україні надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19.
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