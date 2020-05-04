В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 10:21

Кількість виявлених хворих на смертоносний китайський вірус зросла на 418 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили про ситуацію з поширенням коронавірусу. За добу кількість хворих зросла на 418 осіб. Тепер загальна кількість інфікованих становить 12331 людина.

На жаль, з них 303 летальні випадки. Кількість людей, які одужали – 1619.

Чернівецька область поки лідирує за кількістю хворих – 1887. Слідом за нею Київ з 1535 хворими та Івано-Франківська область з 984 випадками.

Ситуація в інших областях, окрім окупованих територій, наступна:

Вінницька область — 436.

Волинська область — 340.

Дніпропетровська область — 460.

Донецька область — 81.

Житомирська область — 430.

Закарпатська область — 531.

Запорізька область — 285.

Івано-Франківська область — 984.

Кіровоградська область — 401.

Київська область — 853.

Львівська область — 506.

Луганська область — 37.

Миколаївська область — 161.

Одеська область — 427.

Полтавська область — 227.

Рівненська область — 750.

Сумська область — 112.

Тернопільська область — 896.

Харківська область — 361.

Херсонська область — 139.

Хмельницька область — 116.

Черкаська область — 312.

Чернігівська область — 64.

Варто зазначити, що з початку пандемії в Україні надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19.