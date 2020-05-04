Найсмертоносніший день – У США Covid-19 встановив новий рекорд

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 09:14

За добу у США померла рекордна кількість пацієнтів з Covid-19. Мова йде про 2909 осіб.

Новину передає «Преса України».

За даними ВООЗ, США зафіксували найбільшу кількість смертей за день від Covid-19. Як зазначається, 30 квітня у Штатах померло 2909 людей з коронавірусом.

Раніше державні чиновники попереджали, що дані про смерть від коронавірусу важко проаналізувати.

Варто зазначити, що станом на 4 травня у країні 1,188,385 випадків інфікування, з яких 68,600 завершились летально та 178,594 людям вдалось одужати.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп дав добро на послаблення карантину у штатах, де тамтешнє керівництво самостійно прийматиме рішення з огляду на ситуацію. Десятки штатів оприлюднили плани з відновлення роботи, а декілька, включаючи Джорджію, Південну Кароліну, Теннессі та Техас, вже почали дозволяти роздрібним торговцям знову відкриватися.