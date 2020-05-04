Найсмертоносніший день – У США Covid-19 встановив новий рекорд 09:14
Українців обурила поява російської цибулі у супермаркетах 07:35
У Нацбанку спрогнозували зменшення грошового потоку від заробітчан 18:11
На Донеччині загинув чоловік, який намагався врятувати дитину 17:19
Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів 16:44
Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин 15:33
На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка 14:53
Сценарій Європи – Мер Москви висловився з приводу пандемії 13:40
Не злетять – Криклій дав прогноз щодо пост карантинних цін на квитки 13:08
Нова статистика МОЗ – Виявлено ще 550 хворих на COVID-19 12:35
Ольга Полякова попросила владу дати зелене світло концертам 08:07
Український мобільний оператор порадував абонентів ростом тарифів 07:04
За добу у США померла рекордна кількість пацієнтів з Covid-19. Мова йде про 2909 осіб.
Новину передає «Преса України».
За даними ВООЗ, США зафіксували найбільшу кількість смертей за день від Covid-19. Як зазначається, 30 квітня у Штатах померло 2909 людей з коронавірусом.
Раніше державні чиновники попереджали, що дані про смерть від коронавірусу важко проаналізувати.
Варто зазначити, що станом на 4 травня у країні 1,188,385 випадків інфікування, з яких 68,600 завершились летально та 178,594 людям вдалось одужати.
До слова, раніше президент США Дональд Трамп дав добро на послаблення карантину у штатах, де тамтешнє керівництво самостійно прийматиме рішення з огляду на ситуацію. Десятки штатів оприлюднили плани з відновлення роботи, а декілька, включаючи Джорджію, Південну Кароліну, Теннессі та Техас, вже почали дозволяти роздрібним торговцям знову відкриватися.
09:14: Найсмертоносніший день – У США Covid-19 встановив новий рекорд
07:35: Українців обурила поява російської цибулі у супермаркетах
18:11: У Нацбанку спрогнозували зменшення грошового потоку від заробітчан
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.