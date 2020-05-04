Українець навчився вирощувати гігантський виноград

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 08:38

Фермер Роман Єфименко розповів, який вражаючих результатів йому вдалось досягти.

Новину передає «Преса України».

Український фермер Роман Єфименко із села Лисогірка прославився завдяки вирощуванню понад 180 сортів елітного винограду. Деякі плоди доростають до чималих розмірів, ледь не перегнавши розмір курячих яєць.

«Саджанці винограду я купую по всій Україні. Є у мене азійські, європейські, американські сорти. Серед новинок Відьмині пальчики, Аватар, Сапфір. Торік один такий пагін із 3-4 бруньками коштував близько 4 тисячі гривень! Цей виноград має ягоди 7 см завдовжки. Серед моїх найулюбленіших рожевих сортів — Преображення. Це еталонний виноград, який і досі ще жоден селекціонер не зміг перевершити. Ягоди в нього до 5 см завдовжки та заважують до 20 г. Вага грона — 1,7-2 кг. Подобається дуже кишмиш Велес. Минулого року на виставці його було визнано переможцем. Одне гроно заважило 5 кг!» - розповів фермер.

Подивитися на виноградники 40-річного українця приїздять люди з різних куточків країни. Окрім винограду фермер вирощує інжир, лохину, персики, ківі, азіміну, зізіфус, маракую, ожину.