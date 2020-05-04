«Епіцентр» вдруге заборонив продаж будматеріалів

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 08:08

У мережі «Епіцентр» вирішили не продавати будматеріали та інші товари не першої необхідності до моменту ослаблення карантину.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Страна», мережа гіпермаркетів «Епіцентр» вирішила з 3 травня заборонити продавати товари, які не входять до списку товарів першої необхідності. Мова йде про продукти харчування, медичні протиепідемічні товари, корм для тварин та інше.

Відділи з іншими товарами завішені стрічкою. Тим не менше, товари, які знаходяться за стрічкою можна купити, зробивши замовлення онлайн.

«З ранку сказали повернутися до початкового порядку. Продаються тільки товари першої необхідності», - розповіла касир магазину, що у Броварах.

Варто зазначити, що з початку карантину в «Епіцентрі» офіційно діяв порядок, коли продавалися лише товари першої необхідності. Однак покупці могли придбати все, що їм заманулося. Журналісти особливо наголосили, що з 12 травня уряд дасть добро на зняття частини обмежень. Тобто «Епіценту» залишилось протриматись у такому режимі трохи більше тижня.