Українців обурила поява російської цибулі у супермаркетах

Аня Мартинюк 04 травня 2020, 07:35

Інтернет-спільнота не лише зауважила, що українські фермери не можуть продавати свою продукцію, а й наголосила, що російська продукція дуже дорога.

Новину передає «Преса України».

Музичний продюсер Олена Мозгова повідомила у соцмережі, що поки вітчизняні фермери не можуть реалізувати свою продукцію, у супермаркетах можна побачити цибулю з Росії, моркву з Ізраїлю та капусту з Італії.

«Ну і? Чому у супермаркеті продають цибулю з раші, моркву з Ізраїлія, капусту з Албанії, картоплю з Єгипту? Чому держава не захищає власних виробників? Всі наші ранні овочі в рази дешевші! Перше фото зробила сьогодні на базарі в Борисполі, інші вчорашні зроблені у Фоззі», - зазначила вона.

Інтернет-спільноті такий хід подій не сподобався. У коментарях зауважили, що Україна начебто не торгує з агресором. Дехто додав, що російська цибуля продається дуже дорого.

«Це якийсь жах! Це що – програма знищення фермерства? » – також відзначили у Мережі.

Нагадаємо, раніше українські фермери влаштовували акції протесту та вимагали відкрити ринки, адже їм ніде продавати сезонну продукцію. В результаті влада дала добро на відкриття ринків за умови дотримання ряду вимог.