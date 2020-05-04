Українців обурила поява російської цибулі у супермаркетах

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Інтернет-спільнота не лише зауважила, що українські фермери не можуть продавати свою продукцію, а й наголосила, що російська продукція дуже дорога.
Новину передає «Преса України».
Музичний продюсер Олена Мозгова повідомила у соцмережі, що поки вітчизняні фермери не можуть реалізувати свою продукцію, у супермаркетах можна побачити цибулю з Росії, моркву з Ізраїлю та капусту з Італії.
«Ну і? Чому у супермаркеті продають цибулю з раші, моркву з Ізраїлія, капусту з Албанії, картоплю з Єгипту? Чому держава не захищає власних виробників? Всі наші ранні овочі в рази дешевші! Перше фото зробила сьогодні на базарі в Борисполі, інші вчорашні зроблені у Фоззі», - зазначила вона.
Інтернет-спільноті такий хід подій не сподобався. У коментарях зауважили, що Україна начебто не торгує з агресором. Дехто додав, що російська цибуля продається дуже дорого.
«Це якийсь жах! Це що – програма знищення фермерства? » – також відзначили у Мережі.
Нагадаємо, раніше українські фермери влаштовували акції протесту та вимагали відкрити ринки, адже їм ніде продавати сезонну продукцію. В результаті влада дала добро на відкриття ринків за умови дотримання ряду вимог.
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