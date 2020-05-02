У Нацбанку спрогнозували зменшення грошового потоку від заробітчан

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 18:11

Причина такого ходу подій – так звана коронакриза.

Новину передає «Преса України».

За даними НБУ, цього року українські заробітчани привезуть на батьківщину на 2,6 млрд доларів менше, ніж звичайно. А саме близько 10,1 мільярдів доларів. Так, причина такого ходу подій – коронавірус та карантинні заходи.

«Оновлений прогноз НБУ грунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця другого кварталу 2020 року. Як результат, негативний вплив поточної кризи буде нерівномірним по кварталам: найбільше скорочення переказів очікується в II кварталі з поступовим його зменшенням до кінця року», - зазначено у звіті.

Так, українці менше їздитимуть на заробітки цього року, та й економічна ситуація в країнах, де вони зазвичай трудяться, може погіршитися.