Зеленського запросили в імпровізований ресторан

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Незвичну акцію біля Офісу президента влаштували підприємці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 травня, біля Офісу президента відбулась акція протесту. Підприємці влаштували пікнік, зі столиками та антисептиками на них.
Учасники протесту озвучили свої вимоги. А саме: дозволити відкрити літні тераси кафе і ресторанів під час карантину. За попередніми даними, президент Володимир Зеленський був запрошений на акцію. Про це розповів організатор дійства Дмитро Федотенкова. Однак український лідер не прийшов.
Усі учасники акції були у масках, а столики вони розставили на дистанції 1,5 метра. Журналісти дізнались, що гості акції пригощались піцою та лимонадом. Їх продавали за гроші. Організатори пообіцяли виручені гроші передати медикам.
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