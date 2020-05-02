На Донеччині загинув чоловік, який намагався врятувати дитину

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 17:19

Відомо, що чоловік хотів витягти доньку з автомобіля, який впав у ставок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 травня, стало відомо, що у місті Торецькому Донецької області автомобіль влетів у ставок. У прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що подія трапилась 1 травня близько 20:00.

В транспортному засобі знаходилась дівчинка.

«Батько, помітивши, що автомобіль скочується в ставок, кинувся на допомогу. Однак він не розрахував свої сили і, рятуючи доньку, потонув сам», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули 9 чоловік особового складу 22-го Державного пожежно-рятувального загону та 1 одиниця техніки.