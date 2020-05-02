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За даними НБУ, пандемія та карантин спонукали людей не брати кредити.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Нацбанку повідомили, що на тлі економічної кризи українці почали брати менше кредитів. Згідно з даними «Опитування про умови банківського кредитування» за II квартал 2020 року, попит впав до п'ятирічного мінімуму.
Крім того, виріс попит на реструктуризацію боргу.
«Для споживчого кредитування такий спад пов'язаний в першу чергу зі скороченням витрат українців на товари тривалого користування і придбання іноземної валюти. Банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників», - пояснили в НБУ.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував підприємцям скористатися новою програмою пільгових кредитів зі ставкою до 3%.
17:19: На Донеччині загинув чоловік, який намагався врятувати дитину
16:44: Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів
15:33: Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин
14:53: На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка
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