Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 16:44

За даними НБУ, пандемія та карантин спонукали людей не брати кредити.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нацбанку повідомили, що на тлі економічної кризи українці почали брати менше кредитів. Згідно з даними «Опитування про умови банківського кредитування» за II квартал 2020 року, попит впав до п'ятирічного мінімуму.

Крім того, виріс попит на реструктуризацію боргу.

«Для споживчого кредитування такий спад пов'язаний в першу чергу зі скороченням витрат українців на товари тривалого користування і придбання іноземної валюти. Банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників», - пояснили в НБУ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував підприємцям скористатися новою програмою пільгових кредитів зі ставкою до 3%.