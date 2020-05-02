Перша ракетка України потрапила у ДТП

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25-річна Еліна Світоліна сповістила прихильникам, що потрапила у невелику ДТП, винуватицею якої стала вона сама.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 травня, стало відомо, що українська зірка тенісу Еліна Світоліна потрапила у ДТП. Про це вона повідомила сама на своїй сторінці у соцмережі. На щастя, обішлось лише невеликим пошкодженням транспортного засобу.
За попередніми даними, спортсменка не впоралась з керуванням в результаті розбила ліве дзеркало заднього виду.
25-річна Світоліна пожартувала з цього приводу, що на карантині розучилась керувати автомобілем. Вона також підтвердила, що не постраждала внаслідок пригоди.
17:19: На Донеччині загинув чоловік, який намагався врятувати дитину
16:44: Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів
15:33: Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин
14:53: На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка
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