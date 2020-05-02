Перша ракетка України потрапила у ДТП

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 16:08

25-річна Еліна Світоліна сповістила прихильникам, що потрапила у невелику ДТП, винуватицею якої стала вона сама.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 травня, стало відомо, що українська зірка тенісу Еліна Світоліна потрапила у ДТП. Про це вона повідомила сама на своїй сторінці у соцмережі. На щастя, обішлось лише невеликим пошкодженням транспортного засобу.

За попередніми даними, спортсменка не впоралась з керуванням в результаті розбила ліве дзеркало заднього виду.

25-річна Світоліна пожартувала з цього приводу, що на карантині розучилась керувати автомобілем. Вона також підтвердила, що не постраждала внаслідок пригоди.