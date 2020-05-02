Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин

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Тарас Тополя розповів, скільки його команда втратила у зв’язку з карантином та що він з цього приводу думає.
Новину передає «Преса України».
Лідер українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя з’явився в ефірі шоу «Свобода слова», яку веде Савік Шустер. За його словами, він не боїться пандемії і спочатку навіть був радий паузі в роботі, однак тепер вона затягнулась й його команда понесла збитки.
«Я був дитиною в 90-е і пам'ятаю як це було під час кризи. Я не думаю що мені є привід висловлювати песимізм, адже життя рухається вперед. На момент введення карантину ми закінчували тур і я повернувся додому. Я кілька днів радів, що пауза трапилася. Але пауза затягнулася, і нам довелося перенести близько 30 концертів на осінь», - зазначив Тополя.
Він також додав, що за карантинний період було втрачено майже мільйон гривень. Під час виступу він додав, що держава повинна підтримувати культуру. До слова, на шоу також була присутня Оля Полякова, яка закликала владу дозволити артистам давати концерти, коли запрацює громадський транспорт.
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