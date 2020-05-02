Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин 15:33
На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка 14:53
Сценарій Європи – Мер Москви висловився з приводу пандемії 13:40
Не злетять – Криклій дав прогноз щодо пост карантинних цін на квитки 13:08
Нова статистика МОЗ – Виявлено ще 550 хворих на COVID-19 12:35
Ольга Полякова попросила владу дати зелене світло концертам 08:07
Український мобільний оператор порадував абонентів ростом тарифів 07:04
Крюкова задала Зеленському незручне запитання щодо медтоварів та «Епіцентру» 14:58
У храмі Збройних сил РФ з’явилась, а потім зникла мозаїка з Путіним 13:36
Ще одна яскрава знаменитість обрала український бренд Lee Pfayfer 12:33
Нова статистика МОЗ – Травень розпочався з 455 нових випадків COVID-19 12:03
В Україні знайшли ще один відкритий для VIP-клієнтів ресторан 10:55
Корона-криза у США – 30 мільйонів людей втратили роботу 10:21
У ДСНС зазначили, що жінка палила суху рослинність на своєму городі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 травня, стало відомо, що у селі Грем'ячі Житомирської області трагічно загинула 79-річна пенсіонерка. А саме при підпалі сухої рослинності. Відповідну інформацію надали у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
«За словами очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. В той день спостерігалася суха і вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню полум'я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця події, то побачили, що бабуся лежить біля згарища в напівнепритомному стані ... Очевидці викликали "швидку", на якій потерпілу доставили в лікарню. Жінка отримала 50% опіків 4-го ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося», - зазначили у відомстві.
У прес-службі додали, що пожежі в Олевському, Лугинському, Овруцькому районах Житомирської області локалізовані. Нагадаємо, в області горіли лісова підстилка, пеньки, деревина.
15:33: Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин
14:53: На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка
13:40: Сценарій Європи – Мер Москви висловився з приводу пандемії
13:08: Не злетять – Криклій дав прогноз щодо пост карантинних цін на квитки
12:35: Нова статистика МОЗ – Виявлено ще 550 хворих на COVID-19
08:07: Ольга Полякова попросила владу дати зелене світло концертам
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.