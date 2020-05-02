На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 14:53

У ДСНС зазначили, що жінка палила суху рослинність на своєму городі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 травня, стало відомо, що у селі Грем'ячі Житомирської області трагічно загинула 79-річна пенсіонерка. А саме при підпалі сухої рослинності. Відповідну інформацію надали у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«За словами очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. В той день спостерігалася суха і вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню полум'я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця події, то побачили, що бабуся лежить біля згарища в напівнепритомному стані ... Очевидці викликали "швидку", на якій потерпілу доставили в лікарню. Жінка отримала 50% опіків 4-го ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося», - зазначили у відомстві.

У прес-службі додали, що пожежі в Олевському, Лугинському, Овруцькому районах Житомирської області локалізовані. Нагадаємо, в області горіли лісова підстилка, пеньки, деревина.