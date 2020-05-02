Степанов розповів, скільки держава витратить на ліки

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Міністр охорони здоров’я зазначив, що для лікування важких хворих буде виділено майже десять мільярдів гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 травня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, скільки коштів з держбюджету піде на закупівлю ліків. Мова йде про ті ліки, які необхідні пацієнтам з важкими захворюваннями.
За словами міністра, всього заплановано витратити 8,072 млрд. Відповідна заява прозвучала під час брифінгу.
«Загальна сума, яка визначена в Державному бюджеті України на закупівлю лікарських засобів централізовано, за державний кошт, становить майже 8 мільярдів 72 мільйони. Ця сума, залежно від програм, буде розподілена між міжнародними організаціями та ДП «Медичні закупівлі», – уточнив Степанов.
Міністр роз’яснив, що препарати купуватимуть для людей з орфанними захворюваннями, вірусними гепатитими, туберкульозом. Також частина коштів піде на тест-системи для донорства.
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