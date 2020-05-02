Сценарій Європи – Мер Москви висловився з приводу пандемії

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Сергій Собянін заявив, що ситуація з короанвірусом у Росії розвивається за сценарієм Європи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 травня, мер Москви Сергій Собянін заявив російським ЗМІ, що ситуація з коронавірусом у Росії розвивається за сценарієм Європи, а не Китаю.
Він пояснив, що пандемія всередині країни і треба просто боротися, згладжуючи піки.
За словами мера Москви, найсерйозніших показників захворюваності місто ще не бачило.
«Ну, по-перше, ми знаходимося ще не в найстрашнішій фазі, в серединній або в початковій фазі, система охорони здоров'я добре справляється, надає якісну медичну допомогу», - додав він.
Нагадаємо, у РФ станом на 2 травня 124054 хворих на коронавірус. З них 1222 померли та 15013 одужали. Варто зазначити, що за останню добу в країні виявили 9623 хворих на смертоносний китайський вірус.
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