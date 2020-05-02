Нова статистика МОЗ – Виявлено ще 550 хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 12:35

За даними МОЗ, загальна кількість хворих зросла до 11411 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що в Україні 11411 підтверджених випадків COVID-19. З них 279 летальних випадків та 1498 людей одужали. За добу зафіксували 550 нових хворих.

У прес-службі міністерства розповіли, скільки випадків захворювання зафіксували у кожній області, за виключенням тимчасово окупованих територій.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 427 випадків;

Волинська область — 315 випадків;

Дніпропетровська область — 436 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 393 випадки;

Закарпатська область — 496 випадків;

Запорізька область — 267 випадків;

Івано-Франківська область — 942 випадки;

Кіровоградська область — 394 випадки;

м. Київ — 1494 випадки;

Київська область — 747 випадків;

Львівська область — 465 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 140 випадків;

Одеська область — 329 випадків;

Полтавська область — 212 випадків;

Рівненська область — 689 випадків;

Сумська область — 105 випадків;

Тернопільська область — 823 випадки;

Харківська область — 311 випадків;

Херсонська область — 121 випадок;

Хмельницька область — 98 випадків;

Чернівецька область — 1745 випадків;

Черкаська область — 304 випадки;

Чернігівська область — 51 випадок», - йдеться у повідомленні.

Тим часом міністра охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що за добу коронавірус виявили у 17 у дітей та 96 у медичних працівників. Також за добу одужали 85 осіб та померли 7 осіб.