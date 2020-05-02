Нова статистика МОЗ – Виявлено ще 550 хворих на COVID-19

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За даними МОЗ, загальна кількість хворих зросла до 11411 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 травня, у прес-службі МОЗ заявили, що в Україні 11411 підтверджених випадків COVID-19. З них 279 летальних випадків та 1498 людей одужали. За добу зафіксували 550 нових хворих.
У прес-службі міністерства розповіли, скільки випадків захворювання зафіксували у кожній області, за виключенням тимчасово окупованих територій.
«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 427 випадків;
Волинська область — 315 випадків;
Дніпропетровська область — 436 випадків;
Донецька область — 70 випадків;
Житомирська область — 393 випадки;
Закарпатська область — 496 випадків;
Запорізька область — 267 випадків;
Івано-Франківська область — 942 випадки;
Кіровоградська область — 394 випадки;
м. Київ — 1494 випадки;
Київська область — 747 випадків;
Львівська область — 465 випадків;
Луганська область — 37 випадків;
Миколаївська область — 140 випадків;
Одеська область — 329 випадків;
Полтавська область — 212 випадків;
Рівненська область — 689 випадків;
Сумська область — 105 випадків;
Тернопільська область — 823 випадки;
Харківська область — 311 випадків;
Херсонська область — 121 випадок;
Хмельницька область — 98 випадків;
Чернівецька область — 1745 випадків;
Черкаська область — 304 випадки;
Чернігівська область — 51 випадок», - йдеться у повідомленні.
Тим часом міністра охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що за добу коронавірус виявили у 17 у дітей та 96 у медичних працівників. Також за добу одужали 85 осіб та померли 7 осіб.
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