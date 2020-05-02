Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Крюкова задала Зеленському незручне запитання щодо медтоварів та «Епіцентру»
  • У Мережі показали, як небайдужі люди гасять пожежі у Чорнобилі
  • На Балі знайшли мертвою пару з України

Не злетять – Криклій дав прогноз щодо пост карантинних цін на квитки

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 13:08
Версія для друку
Не злетять – Криклій дав прогноз щодо пост карантинних цін на квитки

Владислав Криклій вважає, що авіаперевізники не наважаться підняти ціни на квитки, оскільки це відлякає потенційних мандрівників. 

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відповів на запитання журналістів, які поцікавились, чи будуть підняті ціни на квитки після зняття карантинних обмежень. За його словами, змін чекати не варто.

«Про пасажирські перевезення на залізниці. Ми не говоримо поки про збільшення ціни, тому що дійсно це чутлива історія. І ніхто не планує піднімати вартість ... Про авіаперевезеннях - так само», - уточнив він.

За його словами, підняття цін лише відлякає мандрівників, тому авіакомпанії не зможуть при такому ході подій заробити. Криклій додав, що міністерство навіть розглядає можливість допомогти вітчизняним перевізникам вийти з кризи.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції