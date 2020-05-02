Не злетять – Криклій дав прогноз щодо пост карантинних цін на квитки

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Владислав Криклій вважає, що авіаперевізники не наважаться підняти ціни на квитки, оскільки це відлякає потенційних мандрівників.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відповів на запитання журналістів, які поцікавились, чи будуть підняті ціни на квитки після зняття карантинних обмежень. За його словами, змін чекати не варто.
«Про пасажирські перевезення на залізниці. Ми не говоримо поки про збільшення ціни, тому що дійсно це чутлива історія. І ніхто не планує піднімати вартість ... Про авіаперевезеннях - так само», - уточнив він.
За його словами, підняття цін лише відлякає мандрівників, тому авіакомпанії не зможуть при такому ході подій заробити. Криклій додав, що міністерство навіть розглядає можливість допомогти вітчизняним перевізникам вийти з кризи.
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