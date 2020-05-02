Ольга Полякова попросила владу дати зелене світло концертам

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 08:07

Співачка Оля Полякова попросила дозволю на роботу культурного сектору, адже багато людей можуть залишитися без засобів існування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 травня, стало відомо, що українська співачка Оля Полякова попросила керівництво країни дозволити проводити культурно-масові заходи. А саме тоді, коли запрацює громадський транспорт.

Відповідна заява прозвучалав ефірі ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера.

«Шоу-бізнес ніколи не залежав від грошей держави та на сьогоднішній момент ми не просимо у держави ніяких дотацій, нічого не просимо. Про що був мій спіч: в поетапному виході з карантину є все, крім культурно-масових заходів. Ось про що я. Метро відкриється, люди будуть перебувати один з одним ... [...] Доцільно і соціально відповідально було б зробити і концерти, ризик зараження той же», - зазначила вона.

Вона пояснила, що у разі продовження обмежень роботи артистів, дуже багато людей залишаться без засобів існування.