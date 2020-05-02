Гречка в Україні здорожчала на 70%

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Порівняно з квітнем 2019 та 2020 року ціна на гречку на внутрішньому ринку зросла на цілих 70%.
Новину передає «Преса України».
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, закупівельні ціни на популярний серед українців продукт, гречку, зросли на внутрішньому ринку. Станом на 30 квітня вони становили 18013 грн/тонна.
Максимальна ціна зафіксована в Харківській області – 21000 грн/тонна. Так, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціна зросла на цілих 70%.
Як повідомлялось раніше, Кабмін заборонив експорт гречки до 1 липня поточного року. До слова, раніше ксперти прогнозували збільшення посівних площ зернових під гречку, оскільки попит на неї виріс на тлі пандемії коронавірусу. Ще один стимулюючий фактор – низький урожай 2019 року.
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