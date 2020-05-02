Український мобільний оператор порадував абонентів ростом тарифів

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Мобільний оператор пояснив, чому у складний для більшості українців час вирішив обтяжити їх додатковими витратами на зв’язок.
Новину передає «Преса України».
Український оператор мобільного зв’язку Vodafone анонсував зміни у тарифах на послуги зв’язку. У травні абоненти спостерігатимуть ростом цін двічі. Деякі тарифні плани здорожчають в середньому на двадцять відсотків.
Так, перше підняття тарифів відбудеться з 15 травня. А саме для тарифних лінійок RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+. Друге підняття на зміни очікують абоненти з тарифними лінійками Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 і Joice.
«Детальну інформацію про зміни користувачі тарифів отримають в повідомленнях завчасно», - розповіли у прес-службі Vodafone.
Для прикладу, за тарифні лінійки Vodafone RED Extra XS+, RED Extra XS-2 і RED Extra XS доведеться платити не 85 грн, а 100 грн. За Vodafone RED M доведеться платити не 135, а 160 грн.
У Vodafone пояснили, чому у складний для українців час вони вирішили додати їм витрат на мобільний зв’язок. Як зазначається, є декілька факторів, які сприяли такому ходу подій. Це витрати на будівництво нової інфраструктури, зростання навантаження на мережу та практично повна відсутність доходів від роумінгу.
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