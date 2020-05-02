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Кім Чен Ин з'явився на людях

Аня Мартинюк 02 травня 2020, 06:34
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Кім Чен Ин з'явився на людях

36-річний Кім Чен Ин живий та здоровий. Вперше за майже місяць своєї відсутності він відвідав публічний захід. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 травня, видання Yonhap повідомило, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин вперше за 20 днів своєї відсутності з’явився на публіці, що суперечить чуткам про його здоров'я. Зокрема, про появу лідера КНДР повідомили державні ЗМІ.

Кім відвідав церемонію завершення будівництва заводу добрив у Санчхоні, провінція Південний Пхонган.

Нагадаємо, востаннє Ина бачили 11 квітня. За попередніми даними, йому зробили операцію на серці, тому певний час він був на реабілітації.

 

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