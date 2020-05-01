Крюкова задала Зеленському незручне запитання щодо медтоварів та «Епіцентру»

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Світлана Крюкова згадала, що в Україні було скасовувати мито і ПДВ на ввезення товарів медичного призначення й в результаті українця продають цей товар втридорога.
Новину передає «Преса України».
Заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова представила пост у соцмережі, який стосується скандалу навколо гумвантажу з Китаю, який опинився в «Епіцентрі».
Так, вона запитала президента України Володимира Зеленського, для чого було скасовувати мито і ПДВ на ввезення товарів медичного призначення для комерційних структур, щоб потім у них же купувати це все втридорога.
«Чому це все, маски, окуляри, захисні халати, антисептики і тд. не можна було купити напряму. Тільки в три рази більше. Забезпечивши потреби медиків, серед яких на сьогодні вже 2063 хворих», - написала вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що представники партії «Голос» звернулись до НАБУ та НАЗК з вимогою розслідувати появу в магазинах «Епіцентр», які належать нардепу Олександру Грезі, гумвантажу, який привіз в Україну літак «Мрія», і який особисто зустрічав Володимир Зеленський. Нардепи зауважили, що це було використання свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або ж конфлікт інтересів.
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