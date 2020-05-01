Тимошенко позувала для нового Instagram-фото

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 14:28

59-річна депутат ВРУ показала, як відпочиває після важкого робочого дня.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко показала, як відпочиває після важкого робочого дня. На своїй сторінці у соцмережі вона представила світлину, яку вподобали понад шість тисяч представників інтернет-спільноти.

На фото 59-річна Тимошенко позує у своєму кабінеті, сидячи у шкіряному кріслі.

«Після довгого дня «на ногах», - такими словами політик підписала фото.

Вона також вказала, що партійний офіс знаходиться за адресою Турівська, 13. Нагадаємо, Юлія Тимошенко є першою та єдиною жінкою, яка займала посаду прем'єр-міністра України.