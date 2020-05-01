Тимошенко позувала для нового Instagram-фото

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59-річна депутат ВРУ показала, як відпочиває після важкого робочого дня.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко показала, як відпочиває після важкого робочого дня. На своїй сторінці у соцмережі вона представила світлину, яку вподобали понад шість тисяч представників інтернет-спільноти.
На фото 59-річна Тимошенко позує у своєму кабінеті, сидячи у шкіряному кріслі.
«Після довгого дня «на ногах», - такими словами політик підписала фото.
Вона також вказала, що партійний офіс знаходиться за адресою Турівська, 13. Нагадаємо, Юлія Тимошенко є першою та єдиною жінкою, яка займала посаду прем'єр-міністра України.
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