У Криму коронавірусом заразилась українка – Аксьонов

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Всього на анексованому півострові 8 нових випадків COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові виявили ще 8 хворих на коронавірус.
«У нас вісім випадків захворювання. Три людини - це Сімферопольський район, старе вогнище. Одна жінка - медик з Сімферопольського пологового будинку №2. Ще один заражений медичний працівник транспортував літню жінку з Алушти, яку госпіталізували. Також заражена жінка - середній медперсонал в Федеральному медико-Біологічно агентстві в Ялті. Одна жінка громадянка України і ще один чоловік - старий вогнище в Ялті. На жаль ситуація прогресує», - уточнив він.
Також російські ЗМІ повідомили, що на анексованому півострові заразилися 185 осіб. Відомо, що з них 85 у Севастополі.
14:58: Крюкова задала Зеленському незручне запитання щодо медтоварів та «Епіцентру»
13:36: У храмі Збройних сил РФ з’явилась, а потім зникла мозаїка з Путіним
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12:03: Нова статистика МОЗ – Травень розпочався з 455 нових випадків COVID-19
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