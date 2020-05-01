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У Криму коронавірусом заразилась українка – Аксьонов

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 14:06
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У Криму коронавірусом заразилась українка – Аксьонов

Всього на анексованому півострові 8 нових випадків COVID-19.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 1 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові виявили ще 8 хворих на коронавірус.   

«У нас вісім випадків захворювання. Три людини - це Сімферопольський район, старе вогнище. Одна жінка - медик з Сімферопольського пологового будинку №2. Ще один заражений медичний працівник транспортував літню жінку з Алушти, яку госпіталізували. Також заражена жінка - середній медперсонал в Федеральному медико-Біологічно агентстві в Ялті. Одна жінка громадянка України і ще один чоловік - старий вогнище в Ялті. На жаль ситуація прогресує», - уточнив він.

Також російські ЗМІ повідомили, що на анексованому півострові заразилися 185 осіб. Відомо, що з них 85 у Севастополі. 

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