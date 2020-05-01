У храмі Збройних сил РФ з’явилась, а потім зникла мозаїка з Путіним

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 13:36

Чому мозаїку демонтували, наразі невідомо.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що у храмі Збройних сил РФ, де була помічена мозаїка з головнокомандувачем ЗС РФ Володимиром Путіним, міністром оборони Сергієм Шойгу, спікером Ради Федерації Валентиною Матвієнко, головою Держдуми В'ячеславом Володіним та іншими чиновниками, з невідомих причин була демонтована.

Мова йде про мозаїку в храмі, розміщеному у зоні відпочинку під назвою «Патріот». Як повідомляють російські ЗМІ, мозаїка мала назву «Безкровне приєднання Криму». Чому її демонтували, наразі невідомо.

Настоятель головного храму Збройних сил Росії єпископ Клинский Стефан заявив в свою чергу, що панно виготовляли, однак воно ніколи не перебувало в храмі. Крім того, від політичної частини було прийнято рішення відмовитися.

Деякі російські ЗМІ відзначили, що сам президент РФ Володимир Путін був проти ідеї зображати його на мозаїці.