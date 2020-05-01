У Криму помер так званий віце-прем’єр Корольов

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Про смерть представника окупаційної влади Криму повідомив Сергій Аксьонов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив про смерть так званого заступника голови Ради міністрів Криму Павла Корольова.
«Сьогодні пішов з життя заступник голови Ради міністрів Республіки Крим Павло Едуардович Корольов. Це велика втрата для всіх нас. Павло Едуардович приїхав до нас з Москви. Професіонал найвищого рівня, досвідчений і системний управлінець, людина високих особистих якостей, він користувався заслуженою повагою колег і багато зробив для Криму», - зазначив Аксьонов.
Так, він висловив слова співчуття родині Корольова. До слова, Корольов незаконно обіймав посаду на анексованому півострові з грудня 2016 року.
13:36: У храмі Збройних сил РФ з’явилась, а потім зникла мозаїка з Путіним
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