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Ще одна яскрава знаменитість обрала український бренд Lee Pfayfer

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 12:33
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Ще одна яскрава знаменитість обрала український бренд Lee Pfayfer

Попри карантин знаменитості виходять на вулиці чи в магазини й для цього намагаються одягнутися якнайкраще. Так Керолайн Вріланд вигуляла наряд від українського бренду Lee Pfayfer.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що правнучка редактора Vogue і Harper's Bazaar Діани Вріланд, Керолайн Вріланд, була помічена у сукні від українського бренду Lee Pfayfer.

Талановита співачка та актриса представила у соцмережі фото, на яких видно, як вона прогулюється магазином, займається садом у лляній сукні від Lee Pfayfer.

Варто зазначити, що молодий український бренд досить швидко завоював популярність знаменитостей та жінок, які люблять ексклюзив. Серед знаменитостей, які віддали перевагу одягу та аксесуарам Lee Pfayfer засновник Man Repeller Леандро Медін, голлівудська актриса Мінді Калінга та інші.

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