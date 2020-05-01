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Кількість летальних випадків тепер 272.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 травня, в МОЗ представили нову статистику щодо хворих на коронавірус. Так, в Україні 10861 підтверджений випадок інфікування, з яких 272 завершились летально та 1413 людям вдалось одужати.
«За добу зафіксовано 455 нових випадків», - наголосили в МОЗ.
Найбільше виявлених хворих у Чернівецькій області — 1667 та місті Києві – 1453. Слідом за ними розмістились Івано-Франківська область з 899 випадками, Тернопільська область з 793 випадками, Київська область з 694 випадками, Рівненська область з 658 випадками, Львівська область з 454 випадками, Закарпатська область з 432 випадками, Вінницька область з 425 випадками, Кіровоградська область з 392 випадками, Житомирська область з 390 випадками, Дніпропетровська область з 364 випадками, Волинська область з 307 випадками, Черкаська та Одеська області з 296 випадками, Харківська область з 274 випадками, Запорізька область з 260 випадками, Полтавська область з 211 випадками, Миколаївська область з 126 випадками, Херсонська область з 120 випадками, Сумська область з 103 випадками, Хмельницька область з 92 випадками, Донецька область з 70 випадками, Чернігівська область з 50 випадками, Луганська область з 35 випадками.
«Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні», - зауважили в МОЗ.
До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов звернувся до українців на тлі настання травневих свят. За його словами, людям все ще варто залишитися вдома.
12:03: Нова статистика МОЗ – Травень розпочався з 455 нових випадків COVID-19
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