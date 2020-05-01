Скандал з Тодоренко перебив коронавірус – Навальний

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Олександр Навальний зауважив, що Регіна Тодоренка стала першою людиною, яка сильно постраждала від суспільної думки.
Новину передає «Преса України».
Російський опозиціонер Олексій Навальний відреагував на скандал з українською телеведучою Регіною Тодоренко, яка нині будує кар’єру у Росії. За його словами, скандал з її висловлюванням став настільки обговорюваним у соцмережах, що він навіть перебив новину про коронавірус.
Він особливо наголосив, що Регіна Тодоренко стала першою людиною, яка серйозно постраждала через суспільну думку, була наказана та втратила багато грошей.
Навальний нагадав про інші гучні висловлювання знаменитостей, реакція на які не була такою бурхливою. Опозеціонер відзначив у своєму блозі, що Тодоренко дуже мила дівчина й весь її бізнес побудований завдяки її неймовірній харизмі.
«І вона заробляє цим 880 тисяч доларів в рік», - додав він.
У своєму відео він також пояснив, чому слова Тодоренко для Росії є неприпустими. Так, Навальний роз’яснив, що таке сімейне насильство у Росії.
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