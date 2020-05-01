В Україні знайшли ще один відкритий для VIP-клієнтів ресторан

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 10:55

Заклад, який проігнорував постанову Кабміну, знаходиться у Кончі-Заспі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 травня, журналісти «Схем» розповіли про черговий ресторан, який працює в Україні попри карантинні заходи. Раніше в скандал потрапив нардеп Микола Тищенко та його відкритий для обраних ресторан «Велюр».

Тепер заклад, на який не поширився карантин, знайшли в Кончі-Заспі. Мова йде про «Купецький двір», який, як і у випадку з «Велюром», працює для VIP-клієнтів.

За словами журналістів, вони протягом двох днів фіксували, як до закладу прибувають авто преміум-класу, а відвідувачі залишаються у ресторані на декілька годин. У ресторані зазначили, що що на їхній території можна проводити приватні зустрічі, однак на свіжому повітрі, а не у приміщенні.

Представники ресторану додали, що відвідувачі можуть замовити їжу на виніс або придбати каву.

Варто зазначити, що серед гостей закладу журналістами було помічено нардепа Вадима Столара та Дениса Комарницького, чиновника часів мера Києва Леоніда Черновецького.