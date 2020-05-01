Корона-криза у США – 30 мільйонів людей втратили роботу

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 10:21

У США очікують збільшення кількості людей, які втратили роботу через коронавірус.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The New York Times, з початку пандемії коронавірусу у США близько 30 мільйонів американців втратили роботу. Коронавірус змусив бізнес у всій країні закритись, починаючи з минулого місяця.

Журналісти відзначають, що скоро Департамент праці має повідомити про те, що минулого тижня за допомогою по безробіттю звернулось ще декілька мільйонів людей. 26 мільйонів звернулися за допомогою за попередні п’ять тижнів.

«З урахуванням усіх звільнень, це найбільша кількість втрат робочих місць в США», - зазначає The New York Times.

За словами економістів, у квітні рівень безробіття може піднятися до 20%. Це був би найвищий показник після Великої депресії, коли він досяг 25%.